Впервые завершено расследование дела о разглашении банковской тайны

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи ГСУ МВД впервые завершили расследование дела о разглашении банковской тайны.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, дело было возбуждено еще в 2011 году. Правоохранители установили, что начальник отдела типологии сомнительных операций московского управления Банка России, имея доступ к персональным данным, получил сведения о движении денежных средств по счетам клиентов одного кредитного учреждения.

Подозреваемый передал соучастнику – эксперту оздоровительно-спортивной работы того же управления – информацию, составляющую банковскую тайну, для продажи за 23 тысячи евро.

В результате совместной работы столичных полицейских и сотрудников Банка России факт преступления вскрылся, и подозреваемых удалось установить. Начальник отдела типологии скрылся от органов следствия, но удалось поймать его соучастника, и в 2012 году ему был вынесен приговор.

В августе 2013 года разыскиваемый фигурант был задержан, позже ему было предъявлено обвинение по статье "Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну".

21 января 2014 года расследование уголовного дела было завершено, материалы были направлены в прокуратуру Москвы.