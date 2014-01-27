Форма поиска по сайту

27 января 2014, 11:13

Происшествия

В изоляторе временного содержания скончался подозреваемый

Фото: ИТАР-ТАСС

В изоляторе временного содержания в подмосковном Щелково скончался подозреваемый. Предварительная причина смерти - острая коронарная недостаточность.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, мужчина был задержан по подозрению в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. На теле погибшего признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, СКР начал доследственную проверку.

