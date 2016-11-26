Расследование по делу о растрате при строительстве Восточного завершено

Фото: roscosmos.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Анатолия Рязанова, обвиняемого в растрате при строительстве космодрома Восточный, сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, в 2012–2013 годах Рязанов и начальник "Спецстройсервиса" Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками растратили вверенные ему из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей.

Они закупали у компании "Стройконструкция С" металлоконструкции для строительства объектов космодрома Восточный по искусственно завышенным ценам. Реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 миллионов рублей.

С Рязановым заключено соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, в том числе изобличающие его соучастников.