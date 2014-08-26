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Происшествия

26 августа 2014, 20:51

Глава отделения Сбербанка арестован по подозрению в мошенничестве

следствие суды Межпромбанк заочный арест судебные решения Сергей Пугачев Дмитрий Амунц Александр Диденко

Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал управляющего краснопресненским отделением Сбербанка Александра Диденко, подозреваемого в хищении более 28 миллиардов рублей у Межпромбанка, сообщает во вторник, 26 августа, МИА "Россия сегодня".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который опасался, что, оставаясь на свободе, Диденко может скрыться, уничтожить улики, а также оказать давление на свидетелей и потерпевших.

По решению суда, он останется под стражей до 20 октября. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте замглавы Ростуризма Дмитрия Амунца - фигуранта этого же уголовного дела.

Ранее M24.ru сообщало, что управляющий краснопресненским отделением Сбербанка Александр Диденко и замглавы Ростуризма Дмитрий Амунц задержаны по делу о хищении более 28 миллиардов рублей у Межпромбанка.

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По версии следствия, в 2008-2009 годах преступная группировка, в которую входили председатель исполнительной дирекции Межпромбанка Александр Диденко (ныне управляющий Краснопресненским отделением Сбербанка России) и гендиректор "ОПК Девелопмент" Дмитрий Амунц (ныне замруководителя Ростуризма), похитили более 28 миллиардов рублей, принадлежащих Межпромбанку.

Ранее Басманный суд выдал санкцию на заочный арест экс-сенатора от Тувы, одного из основателей обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева. Он был объявлен в международный розыск. Пугачеву заочно предъявлено обвинение по статье "Присвоение или растрата".

Кроме того, следствие намерено арестовать Диденко и Амунца. Отметим, уголовные дела подозреваемых не связаны с их нынешней работой.

Напомним, Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года, а в январе 2011 года было возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство". Позже в деле появились некие фигуранты, но имя Пугачева среди них не называлось. По данным СМИ, формально среди владельцев банка Пугачев не фигурирует, но именно он считается реальным бенефициаром (получал финансовую выгоду) банка.

У следствия возникли вопросы к экс-сенатору, однако на контакт с правоохранительными органами он не пошел и на повестки не реагировал. В связи с этим его объявили вначале в федеральный, а затем, выяснив, что он находится за границей, инициировали и процесс объявления в международный розыск.

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