Полиция не стала возбуждать дело по факту содержания леопардов в квартире

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту содержания двух леопардов в московской квартире, сообщил глава пресс-службы столичной полиции Андрей Галиакберов.

"По результатам проведенной генетической экспертизы установлено, что данные особи являются гибридами и не относятся к подвидам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами России", – цитирует Галиакберова Агентство "Москва".



Глава пресс-службы столичной полиции уточнил, что материалы об административном правонарушении, а также сами леопарды переданы в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы для принятия решения об их дальнейшем содержании.

Два леопарда содержались в квартире на северо-западе Москвы незаконно

Напомним, двух молодых леопардов обнаружили в жилом доме на Шелепихинской набережной. Одно животное сидело на подоконнике, а второе спрыгнуло с третьего этажа и бегало во дворе.

На "горячую линию" департамента природопользования поступил звонок о том, что два леопарда бегают во дворе жилого дома по адресу Шелепихинская набережная, дом 14. На место тут же выехали полицейские и инспекторы департамента. Леопардов поймали и передали специалистам.

Ранее m24.ru сообщало, что по факту содержания леопардов в столичной квартире могут возбудить уголовное дело. Хозяину животных в этом случае грозило бы до трех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.