В Подмосковье задержали "телефонную террористку"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В Московской области задержана женщина, подозреваемая в ложном сообщении о готовящемся взрыве, передает пресс-служба областного главка МВД.

Злоумышленница позвонила по номеру "112" и сообщила о том, что заминирована детская площадка в парке культуры и отдыха в Долгопрудном.

Для проверки были задействованы кинологи, следственно-оперативная группа и дежурные наряды МВД. Полицейские эвакуировали посетителей, а территорию парка оцепили и обследовали. Информация о бомбе не подтвердилась.

В отношении "террористки" завели дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", максимальное наказание по которой – до трех лет лишения свободы.

Ранее m24.ru сообщало, что за первую половину 2015 года более 60 тысяч человек было эвакуировано в связи с "телефонным терроризмом". Об этом сообщил начальник отдела информационных программ управления заммэра столицы по антитеррористической деятельности Вячеслав Попов.

Адвокат коллегии адвокатов "На Малой Дмитровке", полковник милиции в отставке Евгений Черноусов считает, что уголовную ответственность за "телефонный терроризм" можно повысить до 10 лет и ужесточать за неоднократные звонки, а также ввести конфискацию имущества, если ущерб причинен в крупном размере.

"Необходимо также широко освещать результаты судебных процессов в СМИ и как можно больше говорить о том, какое "телефонным террористам" выносят наказание", – заключил Черноусов.