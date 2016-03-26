Директора столичного автосалона заподозрили в мошенничестве на 2,4 млн рублей

Фото: ТАСС

Генеральный директор автосалона, расположенного на Никольской улице, подозревается в мошенничестве на сумму 2,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным полицейских, в октябре 2014 года владелец автомобиля Jaguar заключил договор с автосалоном о продаже машины. Директор организации реализовал иномарку, однако выручку в сумме 2,4 миллиона рублей похитил.

В отношении подозреваемого, 44-летнего уроженца Красноярска, возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". С него взяли подписку о невыезде.

В прошлом году по многочисленным обращениям граждан оперативники провели проверку деятельности автосалона. В ходе осмотра офиса были изъяты печати различных коммерческих организаций и системные блоки компьютеров.

Сейчас автосалон прекратил свою деятельность.