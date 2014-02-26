СКР настаивает на аресте замначальника антикоррупционного отдела МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи СКР будут ходатайствовать перед судом об аресте замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бориса Колесникова, передает "Интерфакс".

По версии следствия, офицеры ГУЭБиПК "разрабатывали" сотрудника ФСБ, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности. Задержание Колесникова стало возможным после того, как один из оперативников начал давать показания. При этом обвинение офицеру пока не предъявлено.

Напомним, в ночь на 26 февраля стало известно, что замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Борис Колесников задержан следователями Следственного комитета РФ в ходе допроса.