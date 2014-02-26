Замглаву антикоррупционного управления МВД задержали следователи

Фото: ИТАР-ТАСС

Заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Борис Колесников задержан следователями Следственного комитета РФ.

"Колесников пришел на допрос и был задержан", - сообщил ИТАР-ТАСС источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что это произошло в рамках расследования уголовного дела о "провокации взятки и превышении полномочий" сотрудниками одного из управлений ГУЭБиПК. Обвинение пока ему не предъявлено.