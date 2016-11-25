Форма поиска по сайту

25 ноября 2016, 17:50

Происшествия

Британский эксперт по делу Александра Литвиненко покончил с собой

Фото: vesti.ru

Эксперт по радиации, оценивавший количество полония в теле экс-офицера ФСБ Александа Литвиненко, покончил с собой, сообщает РИА Новости. Сотрудник британского Научно-исследовательского центра по атомной энергии Мэтью Панчер был найден мертвым в своем доме в мае.

Он оценивал количество полония, содержащегося в теле Литвиненко при расследовании дела о его убийстве.

По словам супруги Панчера Кэтрин, в последнее время ученый постоянно думал о некой ошибке, допущенной во время одного из исследований.

Экс-офицер КГБ и ФСБ Александр Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне. Его состояние резко ухудшилось после чаепития с приехавшими к нему на встречу бывшими коллегами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Установлено, что причиной смерти стало отравление радиоактивным полонием-210.

Основным подозреваемым по делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Однако он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя их политически мотивированными.

следствие расследования Александр Литвиненко

