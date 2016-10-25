Форма поиска по сайту

25 октября 2016, 11:50

Происшествия

Тело итальянской студентки РГГУ обнаружили в общежитии в центре Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тело студентки РГГУ из Италии обнаружили в общежитии вуза в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Труп 25-летней уроженки Италии, студентки второго курса магистратуры, нашли в одной из комнат в общежитии РГГУ на Миусской площади. По предварительным данным, смерть девушки наступила около трех дней назад.

Следов насилия на теле погибшей обнаружено не было. Труп был направлен в морг на судмедэкспертизу. Следователи проводят проверку.

