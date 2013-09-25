Генпрокуратура обратилась в суд по поводу продажи земель Минобороны

Фото: ИТАР-ТАСС
Генеральная прокуратура выявила незаконную продажу земель в Московской области, принадлежащих Минобороны. Ведомство обратилось в суд с заявлением о признании сделки недействительной.
Как сообщает пресс-служба главного надзорного ведомства страны, более 144 гектар земли в поселке Нахабино Московской области были проданы ОАО "Промресурс" и ООО "Партнер-Капитал" за 2,9 миллиарда рублей.
Всего в ходе проверки природоохранного законодательства в России 25 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, семерым назначено административное наказание. Также в отношении еще 13 человек материалы были направлены в следственные органы для привлечения к уголовной ответственности, расследуется 8 уголовных дел.
Ранее сообщалось, что в продаже подмосковных лесов может быть замешана фигурантка дела "Оборонсервиса" Елена Васильева. По некоторым данным, сделку провели на основании документов, подготовленных бывшими должностными лицами департамента имущественных отношений, возглавляемого Васильевой.
