Генпрокуратура обратилась в суд по поводу продажи земель Минобороны

Фото: ИТАР-ТАСС

Генеральная прокуратура выявила незаконную продажу земель в Московской области, принадлежащих Минобороны. Ведомство обратилось в суд с заявлением о признании сделки недействительной.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного ведомства страны, более 144 гектар земли в поселке Нахабино Московской области были проданы ОАО "Промресурс" и ООО "Партнер-Капитал" за 2,9 миллиарда рублей.

Всего в ходе проверки природоохранного законодательства в России 25 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, семерым назначено административное наказание. Также в отношении еще 13 человек материалы были направлены в следственные органы для привлечения к уголовной ответственности, расследуется 8 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в продаже подмосковных лесов может быть замешана фигурантка дела "Оборонсервиса" Елена Васильева. По некоторым данным, сделку провели на основании документов, подготовленных бывшими должностными лицами департамента имущественных отношений, возглавляемого Васильевой.