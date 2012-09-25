Предъявлено обвинение по делу о побеге из колонии на вертолете

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет РФ по Вологодской области предъявил обвинение участникам дела о побеге заключенного из исправительной колонии на вертолете. В зависимости от роли каждого из фигурантов дела, они обвиняются в угоне воздушного судна, приобретении, хранении и сбыте психотропных веществ и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 22 марта 2012 года заказанный заключенным Алексеем Шестаковым в частном порядке вертолет прибыл на базу отдыха "Ирма", где забрал двух человек. Поднявшиеся на борт сообщники Шестакова, угрожая оружием, принудили пилота лететь в поселок Шексна, к месту расположения исправительной колонии.

Пилоту пришлось снизиться над территорией колонии, а сообщники Шестакова бросили из салона вертолета трос. Осужденный ухватился за него и уже в процессе полета поднялся на борт воздушного судна.

Вертолет направился в Вологду. В районе Окружного шоссе он приземлился и пассажиры, покинув борт, скрылись с места происшествия, сообщает пресс-служба СК РФ по Вологодской области.

В тот же день на подъезде к городу Грязовцу сотрудники ДПС остановили подозрительный автомобиль. При проверке документов выяснилось, что в машине находится сбежавший из колонии Шестаков. Не желая сдаваться полицейским, он достал пистолет и муляжи боевых гранат. Однако блюстителей порядка это не остановило.

В отчаянной попытке скрыться от сотрудников правоохранительных органов, Шестаков сделал попытку угнать стоявший на обочине автомобиль УАЗ "Патриот" и начал угрожать оружием водителю. Но осуществить свой замысел преступнику не удалось - он был задержан.

Шестакову предъявлено обвинение в организации преступления, побеге из места лишения свободы, угоне и покушении на угон автомобиля, а также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Его сообщники - Татьяна Важалина и Александр Русаков - обвиняются в захвате и угоне вертолета, а также в пособничестве побегу. Кроме этого, при задержании у Русакова был обнаружен амфетамин.

В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами процесса, дело готовится к передаче в суд.