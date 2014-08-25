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Следствие

25 августа 2014, 12:21

У женщины угнали машину на автомойке

следствие преступление автомойки угоны автомобилей задержание

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве задержали сотрудника автомойки, который подозревается в угоне иномарки клиентки, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

23 августа сотрудники уголовного розыска возле одного из домов по Волжскому бульвару остановили для проверки автомобиль "Сузуки". Как оказалось, у водителя не было при себе документов на машину.

Затем выяснилось, что накануне хозяйка автомобиля оставила его на автомойке, расположенной на Семеновской площади. Воспользовавшись своим служебным положением, 31-летний сотрудник мойки взял ключи от авто и предположительно угнал его.

Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей. Автомашину уже вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Подозреваемого заключили под стражу, если его вину докажут, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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