Финдиректора банка "Траст" задержали по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Финансового директора банка "Траст" задержали по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД России.

В настоящее время следователь планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Напомним, в апреле следователи столичной полиции уже завели дело на руководство банка "Траст". Подозреваемые – их имена пока не называются – по фиктивным договорам займа вывели деньги на счета компаний, зарегистрированных на территории других государств, в частности, на Кипре.

Сумма ущерба превышает 13 миллиардов рублей. В результате этого банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по кредитам. Кроме того, ущерб был причинен Агентству по страхованию вкладов (АСВ) которое было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

Дело было заведено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Также M24.ru сообщало, что Банк России обнаружил признаки вывода активов из банка "Траст" его прежними собственниками и руководителями.