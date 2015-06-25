Журналист Рыклин дал свидетельские показания по делу об убийстве Немцова

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Журналист Александр Рыклин дал в четверг показания в качестве свидетеля по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката потерпевших Вадима Прохорова.

"Сегодня Рыклин был официально допрошен, он рассказал следователям о конфликте, имевшем место быть в 2002 году между Борисом Немцовым и Рамзаном Кадыровым", – сказал адвокат.

По словам Рыклина, конфликт произошел в 2002 году в Гудермесе на съезде чеченского народа, передает ТАСС. Немцов "жестко выступил", после чего в его адрес начали поступать угрозы, "в том числе непосредственно от Кадырова". При этом как отметил Прохоров, "Кадырову пришлось давать Немцову охрану, чтобы он мог спокойно выехать".

Сами угрозы, по словам адвоката, были вызваны "отрицательным отношением Немцова к политическому строю в республике".

Журналист также рассказал, что допрос длился около часа и шел стандартно. "Я говорил в основном о том, как давно знаком с Немцовым, какие отношения нас связывали", – сказал Рыклин, отметив, что следствие больше всего интересовал именно эпизод 2002 года.

Ранее защитники семьи Немцова ходатайствовали о допросе высокопоставленных чиновников Чечни, в том числе Кадырова. В обращении говорилось, что к организации покушения "могут быть причастны высшие должностные лица руководства Чечни и руководители силовых структур республики".

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".