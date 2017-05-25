Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 мая 2017, 22:12

Происшествия

Полиция начала проверку кинокомпании Алексея Учителя на налоговые преступления

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления, передает телеканал "Москва 24".

Поводом для проверки послужил запрос депутата Госдумы Натальи Поклонской в СКР Александру Бастрыкину, рассказал адвокат режиссера Константин Добрынин.

По его словам, 25 мая запрос Поклонской в СКР Александру Бастрыкину переправили в МВД, а оттуда – в ГУВД Санкт-Петербурга, а оттуда – в УВД Василеостровского района города. Ранее в отношении деятельности режиссера были проведены проверки из-за возможных оскорблении чувств верующих.

следствие Александр Бастрыкин СКР Алексей Учитель Наталья Поклонская новости культурного мира

Главное

