СК просит арестовать бывших руководителей "Седьмой студии" по делу о хищении

Управление Следственного комитета России по Москве ходатайствует о заключении под стражу экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера организации Нины Масляевой по делу о хищении около 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Ранее сообщалось, что в "Гоголь-центре" и в квартире художественного руководителя Кирилла Серебренникова проводились обыски по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие искусства, в период с 2011 по 2014 год. По версии следствия, фигурантами дела являются руководители автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", а Серебренникову присвоен статус свидетеля.

Долг "Гоголь-центра" оценивается в 35 миллионов долларов. Минкультуры подтвердило, что за три года выделило 216,5 миллиона рублей "Седьмой студии".