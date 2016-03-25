Форма поиска по сайту

25 марта 2016, 17:33

У замминистра промышленности и торговли РФ украли два велосипеда

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичная полиция разыскивает злоумышленников, укравших два велосипеда у заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Преступники увезли велосипеды с лестничной площадки в подъезде дома, где проживает чиновник.

"Велосипеды были пристегнуты тросом к лестничным перилам. Марку и цвет пострадавший назвать не смог, но оценил ущерб в 100 тысяч рублей", – цитирует Агентство "Москва" источник в правоохранительных органах

Инцидент произошел в первой половине дня 24 марта. С заявлением в полицию обратился помощник чиновника.

