25 марта 2014, 13:24

Происшествия

Активист Мохнаткин предстанет перед судом за нападение на полицейского

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи СКР передали в суд дело активиста Сергея Мохнаткина, обвиняемого в нападении на полицейского 31 декабря 2013 года.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в ходе проведения несанкционированной акции на Триумфальной площади обвиняемый нанес два удара по лицу полицейского, а также удар сотруднице полиции, которые пытались пресечь его противоправные действия.

Ранее Мохнаткин был приговорен к 2,5 годам заключения за нападение на представителя власти на другой несанкционированной акции, которая проходила 31 декабря 2009 года. В апреле 2012 года его помиловали.

Напомним, каждое 31-е число месяца активисты во главе с Эдуардом Лимоновым собираются на Триумфальной площади. Акция носит название "Стратегия-31". Правительство Москвы не согласовывает эти мероприятия, так как их организаторы постоянно нарушают установленный порядок проведения публичных мероприятий.

следствие уголовные дела нападения несанкционированные митинги

