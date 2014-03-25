Форма поиска по сайту

25 марта 2014, 07:59

Происшествия

Санитар в Клину за бесплатные услуги насобирал около 480 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Клинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении санитара патологоанатомического отделения городской больницы 52-летнего Сергея Мартынова, который обвиняется по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Как полагает следствие, Мартынов, исполняя свои обязанности, вводил в заблуждение граждан относительно необходимости оплаты услуг в патологоанатомическом отделении. Услуги, которые должны были оказываться бесплатно, санитар оценивал от 3 до 9 тысяч рублей. А общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 480 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Мартынова направлено в Клинский городской суд для рассмотрения по существу.

