25 февраля 2017, 15:00

Происшествия

Суд арестовал напавшего на медиков и санитаров мужчину

Суд в Новгородской области арестовал мужчину, напавшего на медиков и сотрудников полиции, сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, нетрезвый мужчина был госпитализирован с рваной раной в одно из медучреждений Великого Новгорода в ночь на 23 февраля. В ходе конфликта с работниками больницы он избил, по данным телеканала "Москва 24", медсестру и санитарку, а также охранника.

Злоумышленника задержали, но уже в отделении он оскорбил нецензурными словами сотрудников полиции и одного из них ударил головой.

Дебошира обвиняют по статьям "Побои", "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

