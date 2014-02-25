Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля 2014, 09:48

Происшествия

Закончено расследование эпизода дела о краже 150 муниципальных квартир

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи МВД завершили расследование одного из эпизодов дела о хищении 150 муниципальных квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, семеро обвиняемых начали ознакомление с материалами дела о краже 33 объектов недвижимости – одного из эпизодов крупного преступления на миллиард рублей.

Напомним, дело было возбуждено в марте 2013 года. Злоумышленники изготавливали фиктивные выписки для права получения социального жилья. Затем они подделывали договоры найма, через суд доказывали

Ссылки по теме


свои права, приватизировали квартиры, а затем продавали их. Главой преступной группы оказался бывший военнослужащий Минобороны.

Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов: на первом злоумышленники находили человека, на которого оформлялся пакет фиктивных документов. После этого лжевоеннослужащие получили на руки поддельный договор социального найма, затем писали заявление в суд на получение права собственности на криминальные квартиры. На втором этапе эти квартиры продавались уже по рыночном ценам.

Сайты по теме


следствие квартиры уголовные дела мошенничества

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика