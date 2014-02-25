Закончено расследование эпизода дела о краже 150 муниципальных квартир

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи МВД завершили расследование одного из эпизодов дела о хищении 150 муниципальных квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, семеро обвиняемых начали ознакомление с материалами дела о краже 33 объектов недвижимости – одного из эпизодов крупного преступления на миллиард рублей.

Напомним, дело было возбуждено в марте 2013 года. Злоумышленники изготавливали фиктивные выписки для права получения социального жилья. Затем они подделывали договоры найма, через суд доказывали

свои права, приватизировали квартиры, а затем продавали их. Главой преступной группы оказался бывший военнослужащий Минобороны.

Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов: на первом злоумышленники находили человека, на которого оформлялся пакет фиктивных документов. После этого лжевоеннослужащие получили на руки поддельный договор социального найма, затем писали заявление в суд на получение права собственности на криминальные квартиры. На втором этапе эти квартиры продавались уже по рыночном ценам.