Арестован подозреваемый в захвате 9-летней заложницы в Нахабине

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Красногорский суд арестовал на два месяца уроженца Узбекистана, 24-летнего Рустама Одилова, который 22 декабря захватил в заложники ребенка в Нахабине, сообщает Агентство "Москва".

Следователи просил заключить Одилова под стражу, так как он не имеет постоянного дохода и места жительства на территории России. Сам Одилов против ареста не возражал. Прокурор, в свою очередь, указал, что находясь на свободе подозреваемый может скрыться.

В суд Одилова доставили из больницы, куда он был госпитализирован с ранениями после штурма квартиры.

Напомним, в понедельник, 22 декабря, подозреваемый зашел в один из домов на улице Новая Лесная в поселке Нахабино и позвонил в дверь квартиры на 9 этаже. Ему открыла женщина. Одилов представился почтальоном, показал женщине фото и спросил, не ее ли сын изображен на снимке. Женщина ответила, что у нее нет сына, а только дочь.

Затем подозреваемый выставил хозяйку квартиры за дверь. В квартире осталась 9-летняя Кира, внучка женщины. Вскоре стало ясно, что Одилов взял девочку в заложники. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб. Представители ФСБ, МВД и Следственного комитета разработали операцию по освобождению девочки.

"В момент, когда сотрудники ворвались в квартиру, девочка находилась в зале. Он была пристегнута наручниками к батарее, а мужчина находился в другой комнате", - пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Подозреваемый оказал сопротивление, и силовикам пришлось открыть огонь. Раненого Одилова на носилках эвакуировали из дома.