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24 сентября 2015, 17:54

Следствие

По факту падения девушки с парапета в подземном переходе возбудили дело

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело после того, как 23-летняя девушка упала с парапета в подземном переходе, ведущем на станцию метро "Проспект Мира", сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В момент происшествия в переходе шел ремонт, однако никаких предупреждающих объявлений поблизости не было. Ранее было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Мещанская межрайонная прокуратура в порядке надзора изучила материал об отказе в возбуждении уголовного дела ОМВД России по Мещанскому району по заявлению жительницы столицы о травмировании ее 23-летней дочери. Прокуратурой незаконное решение отменено, материал направлен для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц", – говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге все же было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

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Инцидент произошел 7 августа на Олимпийском проспекте. Не увидев вблизи ограждений и запрещающих знаков, девушка присела на парапет подземного пешеходного перехода к станции метро "Проспект Мира". Сооружение обрушилось, и девушка упала на гранитные ступени с высоты 3,5 метра. Сверху на пострадавшую упала мраморная плита.

В результате девушка получила закрытую травму груди, переломы ребер и позвонков, а также сотрясение головного мозга. Как установила проверка, "в момент ЧП в указанном месте отсутствовали ограждения, плакаты, запирающие устройства, препятствующие нахождению в производственной зоне посторонних лиц. Не были приняты меры по контролю за надлежащим закреплением части мраморной облицовочной плиты".

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