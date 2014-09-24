Возбуждено дело о причинении ущерба природе на 8 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Домодедовская городская прокуратура возбудила в отношении компании "Концерн "АйсРоос" два дела за присвоение земельных участков в Домодедове. С фирмы собираются взыскать 8 миллионов рублей за экологический ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Следствие установило, что "Концерн "АйсРоос" самовольно занял в микрорайоне Авиационный города Домодедово земельный участок площадью более одного гектара. При этом часть земель относится к лесному фонду.

На участке было незаконно организовано летнее кафе с автостоянкой. В результате был уничтожен плодородный слой почвы, что и причинило ущерб природе.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство". Правонарушителям может грозить до двух лет исправительных работ.

Напомним, ранее M24.ru сообщало, что Бабушкинская межрайонная прокуратура собирается взыскать со стройфирмы "Мегатэк" 4,9 миллионов рублей за ущерб окружающей среде.

Фирма "Мегатэк" являлась подрядчиком стройки по адресу: Староватутинский проезд, владение 13. В ходе проверки на территории строительного объекта было обнаружено, что с участка исчезли 5 деревьев. Кроме того, был уничтожен газон площадью около 3 тысяч кв. м, на нем складировали стройматериалы.