На карельского фельдшера завели дело за игнорирование звонка с Сямозера

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В управлении СК по Карелии возбудили уголовное дело в отношении фельдшера, проигнорировавшего звонок ребенка из зоны ЧП на Сямозере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, фельдшер отделения скорой помощи Суоярвской больницы, находясь на дежурстве, получила по телефону экстренное сообщение от ребенка о том, что на Сямозере в Пряжинском районе опрокинулись лодки с детьми, и их жизнь находится в опасности.

Подозреваемая проигнорировала сообщение, не уведомила администрацию больницы, не сообщила в органы внутренних дел и в МЧС. Все это, считает СК, не позволило своевременно начать спасательную операцию и привело к гибели детей.

Дело завели по статье "Халатность, повлекшая гибель двух и более лиц". Подозреваемая задержана, в ближайшее время следователи будут ходатайствовать о ее аресте.

Это уже четвертое уголовное дело: два были заведены по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность", а одно – "Оставление в опасности".

18 июня группа из 47 детей и четверых сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет отправилась в сплав по карельскому Сямозеру из одноименного оздоровительного лагеря. В результате природного катаклизма лодки перевернулись: 13 детей погибли, один мальчик без вести пропал, еще 33 ребят удалось спасти.

В ходе расследования задержали шестерых подозреваемых, среди которых оказался руководитель карельского управления Роспотребнадзора. Директор и замдиректора парка-отеля "Сямозеро" будут находиться под арестом до 19 августа. Сейчас лагерь закрыт.

За прошедшие сутки спасатели проверили почти 40 квадратных километров территории Сямозера, но тела погибшего ребенка обнаружить им не удалось.