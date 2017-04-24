Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме

Фото: ТАСС/Aftonbladet/Zuma
Новый подозреваемый в организации теракта в Стокгольме задержан в Швеции, сообщает ТАСС.
По данным правоохранительных органов Швеции, подозреваемого задержали 23 апреля, решение о мере пресечения примут до 26 апреля.
Более подробная информация о задержанном не разглашается.
Грузовик, на котором был совершен наезд, принадлежал шведской пивоваренной компании Spendrups. Незадолго до происшествия его угнали.
Подозреваемый в свершении теракта 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признал свою вину.