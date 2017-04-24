Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме

Фото: ТАСС/Aftonbladet/Zuma

Новый подозреваемый в организации теракта в Стокгольме задержан в Швеции, сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов Швеции, подозреваемого задержали 23 апреля, решение о мере пресечения примут до 26 апреля.

Более подробная информация о задержанном не разглашается.