Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2017, 13:02

Происшествия

Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме

Фото: ТАСС/Aftonbladet/Zuma

Новый подозреваемый в организации теракта в Стокгольме задержан в Швеции, сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов Швеции, подозреваемого задержали 23 апреля, решение о мере пресечения примут до 26 апреля.

Более подробная информация о задержанном не разглашается.

Грузовик въехал в толпу людей на пешеходной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма 7 апреля. В результате происшествия погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

Грузовик, на котором был совершен наезд, принадлежал шведской пивоваренной компании Spendrups. Незадолго до происшествия его угнали.

Подозреваемый в свершении теракта 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признал свою вину.

следствие задержания теракты Швеция подозреваемые чп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика