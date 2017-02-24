Следователи возбудили уголовное дело после драки на юге столицы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи возбудили уголовное дело после драки на юге Москвы, в результате которой умер мужчина, сообщает Агентство "Москва".

Дело заели в отношении одного из участников конфликта Константина Яганова по статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следствие решается об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Инцидент произошел ночью 20 февраля возле одного из общественных заведений по улице Генерала Белова.

В ходе ссоры сотрудников заведения, возникшей на почве личных неприязненных отношений, 23-летний мужчина нанес 30-летнему мужчине не менее двух ударов руками в область головы, от которых последний упал и ударился головой о поверхность бетонной плитки.

Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу, где от полученных повреждений он скончался.