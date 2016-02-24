На парковке "Крокус Сити Молл" ограбили автомобиль северокорейского дипломата

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Красногорском районе Подмосковья неизвестные ограбили автомобиль северокорейского дипломата. Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на 66 километре внешней стороны МКАД, на парковке ТЦ "Крокус Сити Молл".

Злоумышленник разбил боковое стекло в автомобиле Lexus LX 570 и похитил из салона пять пакетов, в которых находились одежда и обувь на общую сумму 40 тысяч рублей. Сама машина принадлежит советнику посольства КНДР в Российской Федерации, 43-летнему гражданину КНДР.

Потерпевший сообщил о произошедшем послу посольства КНДР в Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступника.

