Фото: ТАСС/Юрий Машков

Басманный суд заочно арестовал совладельца "Тольяттиазота" Сергея Махлая, обвиняемого в мошенничестве, сообщает "Интерфакс". Бизнесмен объявлен в международный розыск.



Махлай обвиняется по статье "мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере", ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В декабре 2012 года следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении ОАО "Тольяттиазот" по признакам мошенничества на сумму более 550 миллионов долларов.

По версии следствия, компания экспортировала свою продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам швейцарским фирмам Nitrochem Distribution AG и Ameropa AG, принадлежавшим деловому партнеру Махлая Феликсу Циви. Затем химическое сырье перепродавалось по рыночным ценам.

В результате занижения прибыли "Тольяттиазота" акционеры предприятия лишились значительной части дивидендов, а государство потеряло налоговые доходы в бюджет.

Следствие считает, что предприниматель сейчас проживает в США. В постановлении суда уточняется, что он сменил имя и фамилию и стал гражданином другого государства.

Еще одним обвиняемым по уголовному делу является Евгений Королев, который был объявлен в международный розыск в апреле 2013 года.

В пятницу, 26 декабря, ожидается заседание Басманного суда, на котором изберут меру пресечения для основного владельца акционерного общества Владимира Махлая.