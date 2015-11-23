Против певца Криса Кельми завели два уголовных дела

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Два уголовных дела за грубое нарушение ПДД возбуждено против рок-музыканта Криса Кельми. В ближайшее время может быть принято решение об объединении этих двух дел в одно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном главке МВД России.

Певцу официально предъявили обвинение, а принадлежащая ему машина Nissan Teana признана вещественным доказательством по делу. Пока она находится у Кельми.

"В случае совершения повторных нарушений ПДД дознаватель выйдет в суд с ходатайством об изъятии данной автомашины и помещении ее на специализированную стоянку", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, артист дважды нарушил статью "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Певец Крис Кельми стал фигурантом двух уголовных дел

25 октября Крис Кельми наехал на охранника спорткомплекса "Олимпийский", который пытался преградить ему путь. Певец хотел выехать с платной стоянки, не оплатив машино-место. По словам очевидцев, артист был в нетрезвом состоянии. В итоге вызвали полицию. Артист получил штраф и временно лишился машины, ее забрал эвакуатор.

27 октября Кельми нарушил правила дорожного движения, двигаясь против движения по односторонней улице.

Оба раза певец отказывался от прохождения медицинского освидетельствования.

По словам самого Криса Кельми, причина нарушений ПДД в лекарствах, которые он должен принимать из-за болезни.

Певец отличается своим поведением на дороге уже не первый раз: ему то и дело выписывают штрафы, в том числе за езду без прав в нетрезвом состоянии, а также за превышение скорости.

Так, в 2011 году его лишали водительских прав, но он продолжал садиться за руль.