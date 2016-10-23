Спасатели нашли тела всех погибших в результате взрыва в жилом доме в Рязани

Найдены все жертвы взрыва в жилом доме в Рязани

Все жертвы взрыва газа в жилом доме в Рязани найдены и опознаны. Спасатели обнаружили под завалами трех погибших, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее сообщалось, что местонахождение четырех жильцов дома остается неизвестным. Они также могут находиться под завалами.

Взрыв произошел на верхних этажах 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке в ночь на воскресенье, 23 октября. Погибли три человека. 15 человек пострадало, четверо из них остаются в больнице.

В результате взрыва частично разрушены три верхних этажей, в том числе два жилых. Как отмечают специалисты, угрозы дальнейшего обрушения здания нет.

В качестве приоритетной версии взрыва рассматривается утечка газа.