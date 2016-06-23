Руководителя приюта "ЭКО-Вешняки" подозревают в мошенничестве

Фото: ТАСС/Сысоев Григорий

Генпрокуратура возобновила уголовное дело в отношении руководителя приюта "ЭКО-Вешняки" Веры Петросьян по подозрению в мошенничестве. Весной на территории организации было найдено массовое захоронение домашних животных, сообщают телеканал "Москва 24".

В апреле прокуратура начала проверку по факту гибели 41 кошки и собаки в приюте компании БАНО "Эко Вешняки". Основанием для вмешательства ведомства стало обращение граждан, обнаруживших на территории приюта массовые захоронения.

В настоящее время следователи работают над уголовным делом по факту гибели животных. Также возбуждены четыре административных дела в отношении приюта "Эко Вешняки" и руководителя организации Веры Петросьян. Их привлекают к ответственности по статьям "Нарушение правил карантина животных" и "Сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже животных".

Возбуждено уголовное дело после проверки организации "Эко Вешняки"

После инцидента по всему городу начались проверки по качеству содержания в приютах бездомных питомцев. Только в мае прокуратура возбудила более 40 административных дел. Большое количество нарушений связано с несоблюдением санитарных, экологических норм, а также правил пожарной безопасности. Некоторые участки земли, принадлежащие приютам, не оформлены соответствующим образом. Кроме того, в некоторых организациях скрывались случаи гибели животных.