СК завел дело из-за нарушений в еще одном карельском лагере

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений в еще одном детском лагере, сообщает пресс-служба СКР.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По данным следствия, с июня 2016 года на острове Сидоров Кандалакшского залива Белого моря работает турпрограмма "Сокровища Белого моря". Там принимают участие 69 человек, в том числе 51 ребенок, которые проживают в четырех палаточных лагерях.

СК утверждает, что при организации работы программы выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм. Следователи выясняют обстоятельства, при которых руководство детского лагеря допустило нарушения, и определяют тех, кто понесет за это ответственность.

Проверку карельских лагерей инициировали после трагедии на Сямозере: 18 июня в Карелии участники детского лагеря "Парк–Отель Сямозеро" попали в шторм во время катания на лодках. Из-за шторма лодки перевернулись и затонули – 13 школьников погибли, еще один ребенок пропал без вести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей. В рамках уголовного дела следователи задержали пятерых подозреваемых – это инструкторы Валерий Круподерщиков, Регина Иванова и Людмила Васильева, директор ООО "Парк–Отель "Сямозеро" Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов.