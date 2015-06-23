Подозреваемые в угоне самолета Як-52 задержаны в Химках

Фото: sledcom.ru
23 июня в подмосковных Химках задержали двоих подозреваемых в угоне самолета Як-52 в Тюмени, сообщает пресс-служба СК России. Сейчас решается вопрос о доставке подозреваемых в Уральское следственное управление, а также их допросе и избрании меры пресечения.
При этом ранее физик-ядерщик Илья Кудряшов, подозреваемый в угоне Як-52, заявил, что данный самолет является его собственностью.
"Самолет никакой никто не угонял, потому что он является моей собственностью, – это не является угоном, это имущественно-правовые отношения, с которыми сейчас будем разбираться. Никакой самолет не угонял, у меня есть на него документы. Туда прилетели для того, чтобы самолет купить, чтобы сделка была совершена", – рассказал Кудряшов.
Напомним, инцидент произошел утром в воскресенье на аэродроме клуба ДОСААФ в городе Ишиме под Тюменью. По предварительной версии, двое молодых людей прибыли из Москвы на моноплане Gardan, чтобы приобрести Як-52. Машинам не разрешили совершить вылет. Но пилоты, несмотря на запрет, ночью проникли в кабины и отправились в путь.
Позже самолет, за которым прилетали мужчины, экстренно приземлился в городе Ялуторовске, повредив сооружение на земле. Предполагаемые угонщики пересели во второй самолет Gardan и, не запрашивая никаких разрешений на взлет и посадку, взяли курс на Подмосковье. В итоге они приземлились во Владимирской области.
В настоящее время тюменским отделом Уральского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту угона самолета.
