23 мая 2017, 20:55

Происшествия

Завершился допрос экс-главы департамента Минкультуры Апфельбаум

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывшего директора департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Софью Апфельбаум допросили по делу о хищениях бюджетных средств, сообщает телеканал "Москва 24".

В деле, в рамках которого ранее прошли обыски в "Гоголь-центре", а также у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова, Апфельбаум проходит как свидетель. Покинув здание Следственного комитета, она не стала давать никаких комментариев.

При этом, начатый во второй половине дня допрос самого Серебренникова еще продолжается.

Обыски в театре и в квартире Серебренникова прошли по факту хищения 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие искусства, в период с 2011 по 2014 году. По версии следствия, фигуранты дела – руководители автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Долг "Гоголь-центра" оценили в 35 миллионов долларов. Минкультуры подтвердило, что за три года выделило 216,5 миллиона рублей "Седьмой студии".

следствие допросы Гоголь-центр СК

