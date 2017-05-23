Завершился допрос экс-главы департамента Минкультуры Апфельбаум

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывшего директора департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Софью Апфельбаум допросили по делу о хищениях бюджетных средств, сообщает телеканал "Москва 24".

В деле, в рамках которого ранее прошли обыски в "Гоголь-центре", а также у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова, Апфельбаум проходит как свидетель. Покинув здание Следственного комитета, она не стала давать никаких комментариев.

При этом, начатый во второй половине дня допрос самого Серебренникова еще продолжается.