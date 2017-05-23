Экс-министру экономразвития РФ Улюкаеву предъявили окончательное обвинение

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщает Агентство "Москва".

В ближайшее время обвиняемый и его адвокаты начнут знакомиться с материалами уголовного дела.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года при получении двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 процента акций "Башнефти". По данным следствия, чиновник вымогал взятку.

Президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. Экс-министр находится под домашним арестом.