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Происшествия

22 ноября 2016, 17:01

Караулова оправдывала деятельность ИГ на допросе у следователя

следствие суды

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Варвара Караулова оправдывала действия запрещенной в России террористической организации ИГИЛ во время допроса следователя, передает ТАСС. Об этом заявил прокурор по ее делу. По его словам, Караулова оправдывала действия террористов и хотела жить под контролем шариата.

В свою очередь, обвиняемая заявила, что подписанные ей показания она дала под уговорами следователя, в надежде получить меньший срок. При этом адвокат уговаривал ее рассказывать правду. По словам Варвары, на протяжении всего предварительного следствия она колебалась между стороной своих адвокатов и следователя.

Ранее сообщалось, что Варвара Караулова подала в МГУ им. Ломоносова заявление с просьбой отчислить ее по собственному желанию в сентябре этого года. Заявление девушки было удовлетворено.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и фамилию на Александру Иванову, получила известность после своего исчезновения в конце мая прошлого года. Она поехала в университет, но не явилась на занятия. Позднее выяснилось, что девушка находится в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную "Исламскому государству" (запрещенная в России террористическая организация) территорию. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.


Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы и вернули на родину. Против нее завели уголовное дело. По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы студентку признали вменяемой.

Как установили следователи, переписку с Карауловой вел ранее судимый за хранение наркотиков уроженец Татарстана Айрат Саматов. Предположительно, он и пытался завербовать девушку в ряды ИГ. Ему уже предъявлено обвинение в участии в террористической организации, Саматова разыскивает полиция.

Сюжет: Дело Варвары Карауловой

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