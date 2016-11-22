Караулова оправдывала деятельность ИГ на допросе у следователя

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Варвара Караулова оправдывала действия запрещенной в России террористической организации ИГИЛ во время допроса следователя, передает ТАСС. Об этом заявил прокурор по ее делу. По его словам, Караулова оправдывала действия террористов и хотела жить под контролем шариата.
В свою очередь, обвиняемая заявила, что подписанные ей показания она дала под уговорами следователя, в надежде получить меньший срок. При этом адвокат уговаривал ее рассказывать правду. По словам Варвары, на протяжении всего предварительного следствия она колебалась между стороной своих адвокатов и следователя.
Ранее сообщалось, что Варвара Караулова подала в МГУ им. Ломоносова заявление с просьбой отчислить ее по собственному желанию в сентябре этого года. Заявление девушки было удовлетворено.
Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы и вернули на родину. Против нее завели уголовное дело. По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы студентку признали вменяемой.
Как установили следователи, переписку с Карауловой вел ранее судимый за хранение наркотиков уроженец Татарстана Айрат Саматов. Предположительно, он и пытался завербовать девушку в ряды ИГ. Ему уже предъявлено обвинение в участии в террористической организации, Саматова разыскивает полиция.