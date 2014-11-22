Россиянин, начертивший в Колизее букву "К", получил 4 месяца тюрьмы

Россиянин, оставивший на стене Колизея букву "К", попадет в тюрьму

Россиянин, который оставил на стене римского Колизея букву "К", получил тюремный срок. Его приговорили к 4 месяцам заключения, передает телеканал "Москва 24".

Стали известны новые подробности акта вандализма. Оказывается, надпись не просто нанесли краской, а попытались выдолбить в камне. Ширина буквы составила 17 сантиметров, а высота - 25 сантиметров.

Определили и личность хулигана. Им оказался 42-летний Казбек Акаев. По некоторой информации, туристу больше не выдадут Шенгенскую визу.

Напомним, россиянина задержали в пятницу утром. Отметим, что за последний год это уже пятый случай вандализма в Колизее. До этого там были задержаны два австралийца, один канадец и бразилец.

Кроме того, ранее двое паркурщиков из России частично разрушили стену акрополя на Парфеноне в Афинах во время отработки своих акробатических трюков.