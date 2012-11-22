Форма поиска по сайту

22 ноября 2012, 18:37

Происшествия

Двух омоновцев обвинили в попытке хищения у китайцев 10 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет предъявил обвинение двум сотрудникам столичного ОМОН, подозреваемым в приготовлении к разбойному нападению в составе организованной группы.

Обвиняемые собирались ограбить граждан Китая на 10 миллионов рублей, сообщается в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, в середине октября один из омоновцев, получив информацию о том, что группа граждан КНР перевозит денежные средства, "вступил в сговор со своим сослуживцем с целью совершения разбойного нападения и завладения деньгами в размере не менее 10 миллионов рублей".

Омоновцы решили привлечь к нападению своего коллегу, однако полицейский сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. В ходе проведенной 20 ноября спецоперациии подозреваемые были задержаны.

Имена обвиняемых не сообщаются. Сейчас они находятся под арестом.

Ранее поступила информация о том, что омоновцы пытались ограбить перевозчиков денег, также сообщалось, что у задержанных изъяты травматический пистолет с патронами и несколько граммов марихуаны.

