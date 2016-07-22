Прокуратура завела четыре дела после массового отравления в СВАО

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Столичная прокуратура возбудила четыре дела после проверки столовой на северо-востоке города, где отравились 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дела возбуждены по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения" и "Нарушение требований пожарной безопасности".

Первыми о массовом отравлении в столовой сообщили представители Роспотребназдора. Ведомство зарегистрировало 65 случаев острой кишечной инфекции у сотрудников обувного магазина.

Все посетили столовую офисного центра в Ясном проезде. Позднее количество случаев обращения за медпомощью увеличилось до 70. Деятельность столовой временно приостановлена.