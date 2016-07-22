В Москве 65 работников офисного центра отравились в столовой

65 человек отравились в одной из столовых на северо-востоке Москвы

Прокуратура Северо-Восточного округа начала проверку после отравления 65 сотрудников бизнес-центра в Ясном проезде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, все пострадавшие 15 июля этого года обедали в столовой "Велла", предназначенной для сотрудников офисного центра, где употребляли салат "Цезарь" и получили острое отравление.

Специалисты подразделения надзора за питанием населения и Федерального центра гигиены и эпидемиологии провели расследование очага инфекции, и по итогам были составлены протоколы о привлечении к ответственности по статье КоАП "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

Деятельность столовой временно приостановлена, материалы направлены в Бабушкинский райсуд.