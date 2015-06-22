Студентке МГУ, бежавшей в "Исламское государство", дадут академический отпуск

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Студентке МГУ Варваре Карауловой, задержанной на границе Турции и Сирии, дадут академический отпуск. Об этом сообщил декан философского факультета Владимир Миронов, передает МИА "Россия сегодня".

"Сегодня у нас должно появиться ее заявление с просьбой отправить в академический отпуск", - сказал Миронов, пояснив, что такая информация в университете есть от родителей Варвары.

Он добавил, что академический отпуск девушке дадут на один год. "Через год она имеет право восстановиться на факультете", - отметил декан.

В то же время, как добавил адвокат семьи Карауловых Александр Карабанов, все следственные мероприятия с Варварой закончены. По его словам, сейчас она проходит по делу о своей предполагаемой вербовке в "Исламское государство" исключительно как свидетель.

"Новых следственных действий не было и не будет. Она дала все необходимые пояснения еще в день своего прилета в Москву. Сейчас она отдыхает, проходит курс реабилитации, общается с семьей", - рассказал Карабанов.

Напомним, 19-летняя студентка второго курса философского факультета МГУ пропала 27 мая. Она выехала в университет, но не явилась на занятия. Позднее стало известно, что девушка находится в Турции. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Незадолго до исчезновения она сменила свое имя в мобильном мессенджере на написанное арабской вязью мусульманское имя Амина.

По сообщениям некоторых СМИ, в сентябре прошлого года девушка увлеклась арабской культурой и начала факультативно изучать арабский язык в университете, а также ходила на занятия в хиджабе. Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы.