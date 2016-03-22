Московская полиция поймала скрывавшегося 12 лет вымогателя

Фото: m24.ru/Александр Авилов

ГСУ столичной полиции предъявило обвинение предполагаемому вымогателю, который скрывался от правоохранителей более 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В 2004 году обвиняемый и его соучастники вымогали у двоих мужчин 27 тысяч долларов (около 800 тысяч рублей по тому курсу). Фигуранты вывезли потерпевших за пределы Москвы и избили.

Позже троих злоумышленников задержали в момент получения части денег от потерпевших. Один из подозреваемых нарушил подписку о невыезде и скрылся от органов следствия, мужчину объявили в розыск. Двое его соучастников в настоящее время отбывают наказание.

В середине марта 2016 года скрывавшийся злоумышленник был найден в квартире в городе Мытищи. Ему было предъявлено обвинение по статье "Вымогательство", фигуранта отправили под стражу.