Следователи завершили работу на месте авиакатастрофы в Казани

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи полностью завершили работу на месте авиакатастрофы в Казани, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

На месте трагедии в течение 4 дней в круглосуточном режиме работало более 1000 человек. Сейчас продолжается комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств авиапроисшествия.

В ближайшее время будут назначены технические экспертизы, которые позволят установить окончательные причины трагедии. Для ускорения процедуры опознания тел погибших будет проведут около 500 геномных экспертиз.

Напомним, трагедия произошла вечером 17 ноября. При заходе на посадку в аэропорту Казани разбился летевший из Москвы Boeing 737. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Следствие рассматривает несколько возможных версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров. 18 ноября авиакомпания "Татарстан", которой принадлежал лайнер, приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерь двух и более лиц".