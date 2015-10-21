Гендиректор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на 74 млн рублей

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

На гендиректора столичной фирмы завели дело из-за уклонения от уплаты налогов на 74 миллиона рублей, сообщает пресс-служба московского управления СКР.

По версии следствия, в 2013 году мужчина внес заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации и отправил ее в налоговые органы, в результате чего в бюджет не был уплачен налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в размере 74 миллионов рублей.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении гендиректора фирмы меры пресечения, по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" ему может грозить до шести лет колонии.