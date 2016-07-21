Защита обжаловала арест первого замначальника СК по Москве Никандрова

Фото: ТАСС/Алексей Щербак

Адвокаты обжаловали арест первого заместителя начальника ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова и начальника УСБ Михаила Максименко, сообщает РИА Новости.

По словам защитницы, пожелавшей остаться неизвестной, они направили в суд апелляционную жалобу на аресты. Оба фигуранта арестованы до 15 сентября. Ранее адвокаты обжаловали арест замглавы управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова.

19 июля ФСБ провела в здании столичного управления Следственного комитета операцию по задержанию высокопоставленных сотрудников СКР. Всего под стражу были взяты первый замглавы управления СК по Москве Денис Никандров, руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Всех их арестовали до 15 сентября.

По предварительным данным, задержание высокопоставленных сотрудников связано с уголовным делом в отношении "вора в законе" Шакро Молодого: якобы Никандров получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования. Адвокат Калашова заявил, что не знает о связи своего клиента с СКР.