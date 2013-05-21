В отношении певца Витаса возбуждено уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Дознаватели МВД возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" в отношении Виталия Грачева, более известного как Витас.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, 21 мая Грачев давал показания в Управлении организации дознания ГУ МВД России по Москве.

Напомним, 10 мая 2013 года на площади перед ВВЦ Виталий Грачев на своем внедорожнике Infiniti сбил девушку, которая ехала на велосипеде. По словам очевидцев, он сначала заперся в автомобиле, затем вышел из машины и начал размахивать пистолетом.

Представители правоохранительных органов доставили певца в отделение полиции. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Также криминалисты изучают водительские права Витаса, на которых нет личной подписи и даты окончания срока действия документа. Кроме того, проверяется информация о нанесении Грачевым побоев полицейскому.