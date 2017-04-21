Жителя Серпухова обвинили в надругательстве над российским флагом у Кремля

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Столичные следователи предъявили обвинение жителю Серпухова в надругательстве над государственным флагом России, сообщает Агентство "Москва".

31-летнего Никиту Садкова также обвинили в возбуждении ненависти по признакам национальности с использованием интернета.

По версии следствия, в августе 2016 года Садков разместил в одном из интернет-сообществ видеозапись экстремистского характера. Помимо этого, в том же месяце он принес к стенам Кремля флаг России, облил его средством для розжига и поджег.